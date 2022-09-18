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Контрнаступление ВСУ впечатляет, но россияне еще не отброшены, - глава Минобороны Германии

Фото: Кристине Ламбрехт, глава Минобороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Минобороны Германии считают, что продвижение украинских военных на востоке впечатляет, но российские войска все еще не выведены с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в комментарии Die Rheinpfalz.

Ламбрехт подчеркнула, что она считает действия украинских солдат на фронте "обнадеживающими и впечатляющими".

"Но российские войска еще не отброшены. Генеральный инспектор (генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн - ред.) ясно дал это понять, и я разделяю эту оценку", - отметила она.

Отметим, ранее Цорн заявлял, что сомневается в масштабном контрнаступлении украинских военных и допускает только "контратаки, которые можно использовать для отвоевания мест или отдельных участков фронта”.

Напомним, ранее Ламбрехт заявляла, что Германия пока не будет поставлять Украине танки западного образца, поскольку еще ни одна страна не приняла такого решения.

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