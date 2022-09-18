Контрнаступ ЗСУ вражає, але росіяни ще не відкинуті, - голова Міноборони Німеччини

Ламбрехт підкреслила, що вона вважає дії українських солдатів на фронті "обнадійливими та вражаючими".

"Але російські війська ще не відкинуті. Генеральний інспектор (генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн - ред.) ясно дав це зрозуміти, і я поділяю цю оцінку", - зазначила вона.

Зазначимо, раніше Цорн заявляв, що сумнівається у масштабному контрнаступі українських військових і допускає лише "контратаки, які можна використати для відвоювання місць чи окремих ділянок фронту".