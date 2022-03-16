ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Контрнаступление ВСУ на некоторых направлениях кардинально меняет диспозиции сторон, - Подоляк

Новина українською →
Украина, Среда 16 марта 2022 10:08
Контрнаступление ВСУ на некоторых направлениях кардинально меняет диспозиции сторон, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Украине. Он заявил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины кардинально меняет диспозиции сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Что происходит прямо сейчас. 1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально меняет диспозиции сторон. 2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов. 3. Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях", - написал советник главы ОПУ.

Напомним, сегодня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные пошли в контрнаступление на отдельных направлениях.

Кроме известно, что с начала войны в Украине погибло по меньшей мере 13 800 российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций