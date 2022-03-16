Контрнаступ ЗСУ на деяких напрямках кардинально змінює диспозиції сторін, - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію в Україні. Він заявив, що контрнаступ Збройних Сил України кардинально змінює диспозиції сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter .

"Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях", - написав радник очільника ОПУ.

Нагадаємо, сьогодні в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові пішли в контрнаступ на окремих напрямках.

Крім відомо, що з початку війни в Україні загинуло щонайменше 13 800 російських окупантів.

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