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Контрнаступление Украины у Херсона набирает обороты, - британская разведка

Фото: ВСУ отрезали оккупационные силы России на правом берегу Днепра (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Контрнаступление Украины у Херсона набирает обороты. ВСУ установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, украинская армия использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через реку Днепр, от которых зависит снабжение Россией территорий, находящихся под ее контролем.

По данным британской разведки, один из них, 1000-метровый Антоновский мост под Херсоном, был поврежден на прошлой неделе. Украина снова нанесла по нему удар 27 июля 2022 года, и весьма вероятно, что он сейчас непригоден.

"Российская 49-я армия, которая дислоцируется на западном берегу Днепра, и в настоящее время выглядит очень уязвимой. Точно так же город Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий. Его потеря серьезно подорвет попытки России представить оккупацию как успешную", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, ВСУ в ночь на 27 июля нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

Херсонская ОВА отметила, что мост полностью не разрушен, однако передвижение по нему невозможно.

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Херсон