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Контрнаступ України біля Херсона набирає обертів, - британська розвідка

Фото: ЗСУ відрізали окупаційні сили Росії на правому березі Дніпра (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Контрнаступ України у Херсона набирає обертів. ЗСУ встановили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, українська армія використовувала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити як мінімум три мости через річку Дніпро, від яких залежить постачання Росією територій, що знаходяться під її контролем.

За даними британської розвідки, один з них, 1000-метровий Антонівський міст під Херсоном, був пошкоджений минулого тижня. Україна знову завдала по ньому удару 27 липня 2022 року, і досить імовірно, що він зараз непридатний.

"Російська 49-а армія, яка дислокується на західному березі Дніпра, і в даний час виглядає дуже вразливою. Точно так само місто Херсон, найбільш політично значимий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Його втрата серйозно підірве спроби Росії представити окупацію як успішну", - вважають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, ЗСУ в ніч на 27 липня завдали черговий удар по Антонівському мосту у Херсоні.

Херсонська ОВА зазначила, що міст повністю не зруйнований, проте пересування по ньому неможливо.

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Херсон