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Україна задіяла 3 із 12 бригад у контрнаступі, але головна битва попереду, - Reuters

Фото: у контрнаступі ЗСУ задіяли три з 12 бригад, а головна битва ще попереду (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У контрнаступі ЗСУ військове керівництво задіяло лише три з 12 підготовлених бригад. Основна битва ще попереду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами аналітиків, для операції Україна створила 12 бронетанкових бригад, дев'ять із них навчені та оснащені на Заході. Бригада зазвичай включає не менше 3,5-4 тисячі військовослужбовців. При цьому, як пише видання, також сформовано вісім штурмових бригад чисельністю 40 тисяч осіб, сформованих Міністерством внутрішніх справ.

Конрад Музика, військовий аналітик з Польщі, який уважно стежить за перебігом війни, сказав, що поки що лише три з 12 бригад брали участь у бойових діях на південному сході України.

Контрнаступ ЗСУ

Вже кілька днів українські військові ведуть активну фазу контрнаступу на фронті. За даними на ранок, 15 червня, ЗСУ не втратили жодної зайнятої позиції і наступають на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках. На даний момент бої ведуться в районах Макарівки, а Маріупольському напрямку – у районі Новоданилівки та Новопокровки. Крім того, за даними Інституту вивчення війни, українські сили оборони вдарили по розташуванню 20-ї загальновійськової армії окупантів у Луганській області.

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Війна в Україні