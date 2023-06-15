RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина задействовала 3 из 12 бригад в контрнаступлении, но главная битва впереди, - Reuters

Фото: в контрнаступлении ВСУ задействовали три из 12 бригад, а главное сражение еще впереди (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В контрнаступлении ВСУ военное руководство задействовало только три из 12 приготовленных бригад. Основная битва еще впереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам аналитиков, для операции Украина создала 12 бронетанковых бригад, девять из них обучены и оснащены на Западе. Бригада обычно включает не менее 3,5-4 тысячи военнослужащих. При этом, как пишет издание, также сформированы восемь штурмовых бригад численностью 40 тысяч человек, сформированных Министерством внутренних дел.

Конрад Музыка, военный аналитик из Польши, который внимательно следит за ходом войны, сказал, что пока только три из 12 бригад участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Контрнаступление ВСУ

Уже несколько дней украинские военные ведут активную фазу контрнаступления на фронте. По данным на утро, 15 июня, ВСУ не потеряли ни одной занятой позиции и наступают на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях. На данный момент бои ведутся в районах Макаровки, на Мариупольском направлении - в районе Новоданиловки и Новопокровки. Кроме того, по данным Института изучения войны, украинские силы обороны ударили по расположению 20-й общевойсковой армии оккупантов в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине