По словам аналитиков, для операции Украина создала 12 бронетанковых бригад, девять из них обучены и оснащены на Западе. Бригада обычно включает не менее 3,5-4 тысячи военнослужащих. При этом, как пишет издание, также сформированы восемь штурмовых бригад численностью 40 тысяч человек, сформированных Министерством внутренних дел.

Конрад Музыка, военный аналитик из Польши, который внимательно следит за ходом войны, сказал, что пока только три из 12 бригад участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Контрнаступление ВСУ

Уже несколько дней украинские военные ведут активную фазу контрнаступления на фронте. По данным на утро, 15 июня, ВСУ не потеряли ни одной занятой позиции и наступают на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях. На данный момент бои ведутся в районах Макаровки, на Мариупольском направлении - в районе Новоданиловки и Новопокровки. Кроме того, по данным Института изучения войны, украинские силы обороны ударили по расположению 20-й общевойсковой армии оккупантов в Луганской области.