Контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів цього року, - ISW

Успіх ЗСУ під Бахмутом і в Запорізькій області

Бійці ЗСУ 7 вересня продовжили наступальні дії під Бахмутом і на заході Запорізької області, та досягли подальших успіхів на обох ділянках фронту.

Геолоковані кадри від 7 вересня показують, що українські війська просунулися далі на північний захід від Вербового (18 км на південний захід від Оріхова) на заході Запорізької області

Відомий російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ домоглися подальшого просування в цьому районі, а інші блогери стверджували, що 6 вересня українські сили тимчасово просунулися до північно-західної околиці Вербового, що, ймовірно, вказує на подальший недавній наступ наших військових на північний захід від населеного пункту, йдеться у публікації.

На супутникових знімках, зроблених 6 вересня, видно палаюче листя на деревах приблизно за кілометр на північний захід від Вербового, що дозволяє припустити, що війська РФ ведуть вогонь по наступаючих у цьому районі силах ЗСУ.

Кадри з геоприв'язкою, опубліковані 7 вересня, показують, що Сили оборони досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші війська досягли невказаних успіхів на південь від Бахмута та в районі Роботиного та Вербового на заході Запорізької області.

Про прогнози військової розвідки США та українського експерта

Директор з аналізу Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) Трент Мол заявив 6 вересня в інтерв'ю журналу The Economist, що існує "реальна ймовірність" того, що ЗСУ прорвуть усю російську оборону на півдні України до кінця 2023 року, тоді як українське джерело припустило, що майбутні оборонні позиції окупантів слабші, ніж ті, які ЗСУ прорвали раніше.

Як заявив 4 вересня колишній командир українського батальйону "Айдар" Євген Дикий, на цих російських оборонних позиціях вже точаться бої, але ЗСУ їх ще не прорвали. Він також зазначив, що мінні поля перед майбутнім оборонним шаром РФ не є безперервними, що відповідає попереднім заявам української сторони про те, що ЗСУ вже просунулися через найщільніші мінні поля.

Також Дикий заявив, що "третій" оборонний рубіж РФ на півдні України складається в основному з командних пунктів, пунктів зв'язку та складів і в основному виступає як лінія підтримки російських оборонних позицій далі на північ.

Він стверджував, що війська РФ не зможуть стримати наступ ЗСУ на цій "третій" серії оборонних позицій ворога, маючи на увазі, що остаточний прорив нинішнього російського оборонного шару матиме вирішальне значення в оперативному відношенні.

Разом з тим у військовій американській розвідці вважають, що основна частина російських підкріплень розгорнута на "третьому" оборонному ешелоні, що суперечить припущенню Дикого про те, що ці позиції мають лише допоміжний характер, йдеться у звіті.

Наступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів

В Інституті вивчення війни зазначають, що наступна серія російських оборонних позицій може виявитися слабкішою, менш замінованою та менш укомплектованою, ніж той оборонний шар, який прорвали українські війська.

"Однак російська оборона не є однорідною по всьому фронту на півдні України, і оцінки сили наступних російських оборонних позицій можуть бути екстраполяцією, яка базується на обмеженій інформації з невеликих ділянок фронту", - зазначається в публікації.

В ISW додають, що українські військові домагаються тактичних успіхів та успішно виснажують російські сили, що обороняються, і аналітики продовжують оцінювати, що контрнаступ ЗСУ "може призвести до оперативних успіхів у 2023 році, але наступні серії російських оборонних позицій, як і раніше, створюють серйозні проблеми для українських сил, і на окремих ділянках можуть бути міцно утримані”.

Ключові висновки:

Війська РФ у ніч із 6 на 7 вересня влаштували ще одну масштабну атаку безпілотниками "Шахед-136/131" на Сумську та Одеську області України.

Влада Московської області затримала командувача 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони спеціального призначення за звинуваченням у хабарництві та корупції на тлі атак безпілотників на Москву, що продовжуються і посилюються.

Війська РФ продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, на Бахмутському напрямку, на лінії Авдіївка - Донецьк та в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених просувань 7 вересня не було.

Прорив ЗСУ першої лінії оборони окупантів

Нагадаємо, цього літа ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області. Бої йдуть, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Як стверджують окремі ЗМІ, нашим захисникам удалося прорвати першу лінію оборони російських окупантів.

Нещодавно командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський сказав про те, що російські загарбники витратили 60% свого часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони і лише по 20% - на другу і третю лінії.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, незважаючи на складні бої, контрнаступ українських воїнів поступово набирає обертів та "дає плоди".

Більш детально про просування бійців ЗСУ на півдні та оборону РФ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.