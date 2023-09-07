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Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: важкі бої, але поступово набирає обертів

Четвер 07 вересня 2023 11:28
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Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: важкі бої, але поступово набирає обертів Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили Україна змогли прорвати оборонні лінії російських військ. Контрнаступ поступово набирає обертів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу перед депутатами Європейського парламенту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Столтенберга, попри складні бої, контрнаступ українських воїнів поступово набирає обертів та "приносити плоди".

"Українці поступово завойовують позиції. Це важкі бої, складні бої, але вони змогли прорвати оборонні лінії російських сил. І вони просуваються вперед", - заявив генеральний секретар НАТО.

Ситуація на фронті

Влітку наші воїни посилили наступ у Запорізькій області. Наразі бої точаться на двох напрямках відразу - на Мелітопольському й Бердянському. Зокрема, згідно з повідомленням окремих ЗМІ, військові прорвали першу лінію оборони окупантів.

Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ поступово відвойовують позиції на Бахмутському напрямку. Зокрема військові просунулися на схід від Невельського в Донецькій області та на захід від Вербового Запорізької області.

Тим часом російський оборонно-промисловий комплекс зіткнувся зі зростаючими проблемами щодо дефіциту комплектуючих для високоточного озброєння.

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