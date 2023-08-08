Контрнаступ ЗСУ може дати результати до зими, - представник Генштабу Естонії

Контрнаступ Збройних сил України може досягти прогресу до зими. Однак це залежатиме від дій Росії, чиї кроки є непередбачуваними.
Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Естонське національне мовлення.
За його словами, 1000-кілометрова лінія фронту захищена нерівномірно, а ЗСУ здатні виявляти проломи в лінії оборони, краще навчені тактиці малих підрозділів, можуть завдавати точних вогневих ударів та мають кращу розвідувальну інформацію. "У них безперечно є шанс", - сказав Вендла.
Як зазначив представник Генштабу Естонії, російські війська також значно посилили оборону з виведення з Херсона. "Якщо решта областей має в середньому по 400 об'єктів оборони на район, то на напрямі Запоріжжя їх було 1400. Це говорить про масштаби глибини оборонної конструкції. Тож у цьому сенсі завдання, яке має вирішити Україна, надзвичайно серйозне".
Вендла розповів, що засоби оборони російських сил включають як великі рови і різні мінні поля, так і оборонні траншеї, артилерійські позиції і резервні райони, що перешкоджають прориву.
Хоча українські сили ще не прорвали першу лінію оборони, невеликі успіхи мають місце. "Це робиться в дуже широких масштабах, бо мета України - привертати увагу на різних напрямках. Але й Росія намагається робити те саме, тому що усвідомлює важливість південного напряму для стратегічних цілей України, а отже, можна побачити деяку активність росіян на північному напрямку. , щоб спробувати скувати сили та не допустити створення резервів для сприяння можливому прориву на південь", - пояснив Вендла.
Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня 2023 року. Їм, зокрема, вдалося досягти успіху на південному сході, де вони деокупували низку населених пунктів. Водночас частина сил перебуває в обороні, оскільки російська армія також намагається наступати і зосередила велике угруповання на Лімано-Куп'янському напрямі.
Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українським військовим удалося прорвати першу лінію оборони на деяких ділянках півдня. Нині вони вийшли проміжну лінію.
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