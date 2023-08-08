Контрнаступление ВСУ может дать результаты до зимы, - представитель Генштаба Эстонии

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может добиться прогресса до зимы. Однако это будет зависеть от действий России, чьи шаги непредсказуемы.
Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эстонское национальное вещание.
По его словам, 1000-километровая линия фронта защищена неравномерно, а ВСУ способны обнаруживать бреши в линии обороны, лучше обучены тактике малых подразделений, могут наносить точные огневые удары и имеют лучшую разведывательную информацию. "У них определенно есть шанс", - сказал Вендла.
Как отметил представитель Генштаба Эстонии, российские войска также значительно усилили оборону с момента вывода из Херсона. "Если остальные области имеют в среднем по 400 объектов обороны на район, то на направлении Запорожья их было 1400. Это говорит о масштабах глубины оборонительной конструкции. Так что в этом смысле задача, которую должна решить Украина, чрезвычайно серьезна".
Вендла рассказал, что средства обороны российских сил включают в себя как крупные рвы и различные минные поля, так и оборонительные траншеи, артиллерийские позиции и резервные районы, препятствующие прорыву.
Хотя украинские силы еще не прорвали первую линию обороны, небольшие успехи имеют место. "Это делается в очень широких масштабах, потому что цель Украины - привлекать внимание на разных направлениях. Но и Россия пытается делать то же самое, потому что осознает важность южного направления для стратегических целей Украины, а значит, можно увидеть некоторую активность русских на северном направлении, чтобы попытаться сковать силы и не допустить создания резервов для содействия возможному прорыву на юг", - пояснил Вендла.
Контрнаступление ВСУ началось в начале июня 2023 года. Им, в частности, удалось добиться успеха на юго-востоке, где они деоккупировали ряд населенных пунктов. В то же время часть сил находится в обороне, поскольку российская армия также пытается наступать и сосредоточила большую группировку на Лимано-Купянском направлении.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны на некоторых участках юга. В настоящее время они вышли на промежуточную линию.
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