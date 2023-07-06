Контрнаступ ЗСУ міг розпочатися раніше, - Зеленський

За словами президента, він хотів би, щоб західні постачання зброї дозволили розпочати контрнаступ "набагато раніше".

"Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя і матчастина для цього. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, все піде повільніше", - наголосив він.

Президент додав, що складнощі на полі бою зараз призводять до "уповільнення" контрнаступу через те, що РФ змогла вибудувати укріплену російську оборону.

"Я хотів, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо нашому ворогові час і можливість поставити більше мін і підготувати свої оборонні рубежі", - пояснив він.

Контрнаступ ЗСУ

Українська армія вже близько місяця веде контрнаступ на фронті. Наразі відомо про те, що Сили оборони звільнили вже 9 населених пунктів. Крім того, ЗСУ під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року. Як розповів командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, окупанти в ході контрнаступу українських військ зазнають великих втрат, які часто у 8-10 разів більші, ніж у наступаючих сил. Детальніше про контрнаступ ЗСУ - читайте у матеріалі РБК-Україна.