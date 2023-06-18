Контрнаступ ЗСУ: експерти ISW назвали ключові ділянки фронту

Українські військові 17 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох дільницях фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
За даними експертів ISW, ЗСУ завдавали локальні наземні удари на захід і на південь від Кремінної Луганської області. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр також заявила, що українські військові продовжують контрнаступні операції під Бахмутом, а російські джерела стверджували, що українські підрозділи атакували північну та південну околиці Бахмуту.
Крім того, ЗСУ продовжували контрнаступ південніше, південно-західніше та південно-східніше Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Крім того, підрозділи ЗСУ також проводили контрнаступальні операції на південний захід та південний схід від Оріхова Запорізької області.
Контрнаступ Збройних сил України
Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу останніми днями. Водночас, наші воїни вже звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.
Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.
На думку президента Чехії Петра Павела, Збройні сили України ще не розпочали справжнього контрнаступу. Основні цілі та результати - ще попереду.
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