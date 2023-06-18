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Контрнаступление ВСУ: эксперты ISW назвали ключевые участки фронта

Фото: контрнаступление ВСУ продолжается на четырех участках фронта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные 17 июня продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным экспертов ISW, ВСУ наносили локальные наземные удары западнее и южнее Кременной Луганской области. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также заявила, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом, а российские источники утверждали, что украинские подразделения атаковали северную и южную окраины Бахмута.

Кроме того, ВСУ продолжали контрнаступление южнее, юго-западнее и юго-восточнее Большой Новоселки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, подразделения ВСУ также проводили контрнаступательные операции к юго-западу и юго-востоку от Орехова Запорожской области.

Ключевые выводы ISW:

  • The New York Times опубликовала статью, которая подтверждает оценку ISW о том, что российские войска, скорее всего, разрушили плотину Каховской ГЭС.
  • Оккупанты провели ограниченные наземные атаки на линии Купянск – Сватово – Кременная, а ВСУ, как сообщается, провели локальные наземные атаки к западу и югу от Кременной.
  • Российские силы продолжили наступательные операции в районе Угледара, вероятно, в ответ на успехи ВСУ 16 июня.
  • Российские источники утверждают, что украинские силы активизировали атаки на западе Запорожской области.
  • Кремль продолжает усилия по постепенной мобилизации оборонно-промышленной базы России.
  • Российские официальные лица планируют несколько инфраструктурных проектов, соединяющих оккупированную Запорожскую область с оккупированным Крымом, которые, вероятно, обеспечат новые наземные линии связи для войск РФ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу в последние дни. В то же время, наши воины уже освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.

По мнению президента Чехии Петра Павела, Вооруженные силы Украины еще не приступили к настоящему контрнаступлению. Основные цели и результаты - еще впереди.

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