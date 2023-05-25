Контрнаступ вже розпочався? У Зеленського зробили важливу заяву

"Вже кілька днів триває контрнаступ, іде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися", - сказав він.

Подоляк також прокоментував питання постачання Україні західного озброєння та підкреслив, що ЗСУ не будуть бити по території Росії, а застосовуватимуть його виключно для деокупації захоплених територій.

"Ми не хочемо вдарити по території Росії, ми будемо використовувати ту зброю, яку ви нам дали, щоб знищити позиції РФ на територіях, які окупувала Москва, включно з Донбасом і Кримом", – пояснив Подоляк.

Він додав, що наразі Україна має ракети великої дальності Storm Shadow, танки Leopard протиракетні системи, "які нам надали Франція та Італія".

"F-16 нарешті дозволять нам закрити повітряний простір. Парадокс: якби ми їх мали рік тому, війна б уже закінчилася", - констатував він.

Контрнаступ ЗСУ

Буквально 15 травня, президент Володимир Зеленський говорив про те, що Україна готує дуже важливі контрнаступальні дії, але для їх початку потрібно ще трохи часу. За його словами, умовою для початку контрнаступу було те, щоб Україна отримала мінімум, з яким зможе вирватися вперед. Буквально 23 травня, голова ГУР Кирило Буданов підтвердив, що цей мінімум, про який, ймовірно, казав Зеленський, у України вже є.

Цікаво, що ще в квітні заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські війська вже ведуть контрнаступальні дії на фронті, серед них й оборона Бахмута. При цьом, як вона зазначала, у України є декілька планів звільнення територій від окупантів.