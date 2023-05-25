Контрнаступление уже началось? У Зеленского сделали важное заявление

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", - сказал он.

Подоляк также прокомментировал вопросы поставок Украине западного вооружения и подчеркнул, что ВСУ не будут бить по территории России, а будут применять его исключительно для деоккупации захваченных территорий.

"Мы не хотим ударить по территории России, мы будем использовать то оружие, которое вы нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, которые оккупировала Москва, включая Донбасс и Крым", - пояснил Подоляк.

Он добавил, что сейчас у Украины есть ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard противоракетные системы, "которые нам предоставили Франция и Италия".

"F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", - констатировал он.

Контрнаступление ВСУ

Буквально 15 мая президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украина готовит очень важные контрнаступательные действия, но для их начала нужно еще немного времени. По его словам, условием для начала контрнаступления было то, чтобы Украина получила минимум, с которым сможет вырваться вперед. Буквально 23 мая глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что этот минимум, о котором, вероятно, говорил Зеленский, у Украины уже есть.

Интересно, что еще в апреле заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте, в том числе и оборона Бахмута. При этом, как она отмечала, у Украины есть несколько планов освобождения территорий от оккупантов.