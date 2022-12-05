Контрнаступление зимой. Аналитики ISW определили "окно возможностей" для успеха ВСУ

Способность Украины сохранить военную инициативу и динамику оперативных успехов зависит от того, будут ли ВСУ продолжать последовательные операции этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что последовательные операции являются ключевой частью плана украинской кампании.

"Серия последовательных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях демонстрирует выдающиеся навыки оперативного планирования ВСУ и знание сильных сторон советского оперативного искусства", - считают эксперты.

Замысел украинской кампании разработан так, чтобы серией последовательных операций лишить Россию инициативы, нанести поражение ее военным и освободить больше территории.

"Погодные условия зимой 2023 года, вероятно, определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневренные боевые действия и продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами", - говорится в отчете ISW.

По мнению аналитиков, разведка США ошиблась в своем прогнозе, в котором говорится, что весной будут лучше условия, чтобы продолжить операции.

Сезон осенней грязи в ноябре затруднил маневренную войну. Тем не менее Украина и РФ продолжали агрессивные наступательные операции.

По мере приближения сильных морозов в конце декабря украинские силы снова смогут использовать погодные условия. Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, тогда как весна - это кошмарный сезон, подчеркивают эксперты.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Украинские силы продолжат контрнаступательные операции предстоящей зимой.

Способность Украины сохранить военную инициативу зависит от продолжения украинскими войсками контрнаступательных операций зимой 2022-2023 годов.

Российские источники сообщили, что украинские силы продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной и Сватово.

Российские войска продолжали вести наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.

Группы мобилизованных российских солдат продолжают подрывать усилия России по формированию новых сил.

Российские силы, вероятно, публично казнили жителей оккупированной Луганской области по обвинению в партизанской деятельности.

Напомним, что разведка США ожидает замедления боевых действий между Россией и Украиной на несколько месяцев. Обе стороны планируют подготовиться к контрнаступлению после зимы.

О возможных сроках завершения войны в Украине вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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