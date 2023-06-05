Контрнаступ дасть Україні перемогу, необхідну для вступу до НАТО, - Кулеба

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС відмовлявся відповідати на запитання, чи розпочався вже контрнаступ України. За його словами, головне, що він закінчиться перемогою України.

Міністр зазначив, що членство в НАТО є наступною великою метою нашої країни після того, як низка союзників погодилася розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Ми вже розблокували всю зброю... Не залишилося нічого серйозного, за що можна було б боротися", - розповів Кулеба.

При цьому, як уточнив глава МЗС, вступ до Альянсу "імовірно" не відбудеться до перемоги над Росією у війні.

"Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Ось чому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні - це дійти того моменту, коли Україна стане членом НАТО", - додав міністр закордонних справ.

Контрнаступ ЗСУ

Останню добу російські пропагандисти публікують інформацію про те, що контрнаступ України вже розпочався. В Офісі президента вже спростували такі вкиди ворога.

У той же час заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що наші захисники досягли успіху наступу під Бахмутом і на півдні країни. За її словами, воїни просунулися на відстань до 1600 метрів на сході.

Вступ України до НАТО

Зазначимо, країни Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році пообіцяли Україні, що вона стане частиною НАТО у майбутньому. Зараз офіційні представники нашої країни хочуть більш конкретних дій від Альянсу щодо цього питання.

Вони очікують, що на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, союзники нададуть Україні дорожню картку для вступу до Альянсу.