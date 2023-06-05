Контрнаступление даст Украине победу, необходимую для вступления в НАТО, - Кулеба

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отказывался отвечать на вопрос, началось ли уже контрнаступление Украины. По его словам, главное, что оно закончится победой Украины.

Министр отметил, что членство в НАТО является следующей большой целью нашей страны после того, как ряд союзников согласился начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

"Мы уже разблокировали все оружие..... Не осталось ничего серьезного, за что можно было бы бороться", - рассказал Кулеба

При этом, как уточнил глава МИД, вступление в Альянс, "вероятно", не состоится до победы над Россией в войне.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Вот почему лучший способ обеспечить безопасность в регионе - это прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО", - добавил министр иностранных дел.

Контрнаступление ВСУ

Последние сутки российские пропагандисты публикуют информацию о том, что контрнаступление Украины уже началось. В Офисе президента уже опровергли такие вбросы врага.

В то же время заместительница министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что наши защитники добились успеха наступлении под Бахмутом и на юге страны. По ее словам, воины продвинулись на расстояние до 1 600 метров на востоке.

Вступление Украины в НАТО

Отметим, страны Североатлантического альянса еще в 2008 году пообещали Украине, что она станет частью НАТО в будущем. Сейчас официальные представители нашей страны хотят более конкретных действий от Альянса в этом вопросе.

Они ожидают, что на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, союзники предоставят Украине дорожную карту для вступления в Альянс.