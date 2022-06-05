UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Контратака ВСУ в Северодонецке свела на нет наступательный порыв России, - британская разведка

Фото: контратака ВСУ в Северодонецке свела на нет наступательный порыв России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в спорном Северодонецке на востоке Украины. Это свело на нет оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из управляемых Россией "ЛНР". Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.

Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов - это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для атаки на городские районы.

"Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные смогли перегруппироваться и занять оборону в Северодонецке Луганской области, где продолжаются уличные бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск