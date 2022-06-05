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Контратака ЗСУ в Сєвєродонецьку звела нанівець наступальний порив Росії, - британська розвідка

Фото: контратака ЗСУ в Сєвєродонецьку звела нанівець наступальний порив Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні 24 години українські сили зробили контратаки в спірному Сєвєродонецьку на сході України. Це звело нанівець оперативний імпульс, який російські сили раніше набрали за рахунок концентрації бойових підрозділів і вогневої потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, російські сили, задіяні в цьому районі, включають особовий склад, мобілізований з керованих Росією "ЛНР". Ці війська погано оснащені і навчені, і їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.

Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст - це російська тактика, що раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для атаки на міські райони.

"Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, понесені регулярними російськими силами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові змогли перегрупуватися і зайняти оборону в Сєвєродонецьку Луганської області, де тривають вуличні бої.

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Луганськ