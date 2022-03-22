Контратака ВСУ и освобождение города: в Генштабе рассказали, как прошли 26 сутки войны

На Полесье в течение суток противник пытался активизировать ведение наступательных действий на нескольких направлениях, но понес потери и успеха не добился.

На Сиверском направлении оккупанты активных наступательных действий не вели. Чтобы восстановить наступательные возможности, враг заводит на территорию Украины дополнительные подразделения, в частности, батальонной тактической группы из состава 90-й танковой дивизии.

Подразделения захватчика продолжают обстрелы Чернигова и других населенных пунктов, не оставляют попыток наступления в направлении Бровары, однако безуспешно из-за своих потерь. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводит, частично блокирует Сумы, обстреливает из артиллерии Харьков.

Подразделения обеспечения оккупационных войск пытаются восстановить участок железной дороги от города Валуйки в город Купянск с целью улучшения тылового обеспечения группировки войск.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться - но без успеха.

Украинские военные за сутки отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО сбили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек (потери уточняются).

Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

На Южнобужском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.

На Николаевском направлении в результате контратаки подразделений ВСУ противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.

"Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", - рассказали в Генштабе.

Войска РФ пока еще удерживают сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокируют выход к Азовскому морю. Утратив наступательный потенциал, рашисты продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории России к границе Украины.

"В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в вооруженных силах российской федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.

Военно-политическое руководство российской федерации осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих вооруженных сил республики беларусь, о необходимости военного вторжения на территорию Украины", - сообщили в Генштабе.

Вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовыми ударами разрушать объекты инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть Беларуси.