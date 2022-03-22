Российская авиация за сутки потеряла шесть "беспилотников", самолет и пару вертолетов

21 марта российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины. За день армия РФ потеряла почти десять единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник активно использовал бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях.

За сутки авиацией Воздушных Сил совершены десятки самолетов, с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники российской армии. Противовоздушной обороне Воздушных сил ВСУ удалось уничтожить четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет.

ПВО Сухопутных войск отчиталось в поражении одного самолета и двух беспилотников. Суммарно 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено один самолет, два вертолета и шесть "беспилотников". Количество перехваченных крылатых ракет уточняется.