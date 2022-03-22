Контратака ЗСУ і звільнення міста: у Генштабі розповіли, як минула 26 доба війни

На Поліссі протягом доби противник намагався активізувати ведення наступальних дій на декількох напрямках, але зазнав втрат і успіху не домігся.

На Сіверському напрямку окупанти активних наступальних дій не вели. Щоб відновити наступальні можливості, ворог заводить на територію України додаткові підрозділи, зокрема, батальйонної тактичної групи зі складу 90-ї танкової дивізії.

Підрозділи загарбника продовжують обстріли Чернігова та інших населених пунктів, не залишають спроб наступу у напрямку Бровари, однак без успіху через свої втрати. Намагаються поповнювати запаси та вести розвідку.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводить, частково блокує Суми, обстрілює з артилерії Харків.

Підрозділи забезпечення окупаційних військ намагаються відновити ділянку залізниці від міста Валуйки в місто Куп'янськ з метою покращення тилового забезпечення угруповання військ.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутися і закріпитися - але без успіху.

Українські військові за добу відбили 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються).

Захисники Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" і комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

На Південнобузькому напрямку окупанти перейшли до оборонних дій, намагаються відновлювати пошкоджену броньовану техніку.

На Миколаївському напрямку в результаті контратаки підрозділів ЗСУ противник змушений відступити на невигідні рубежі.

"Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий", - розповіли в Генштабі.

Війська РФ поки ще утримують сухопутний коридор з окупованим Кримом і блокують вихід до Азовського моря. Втративши наступальний потенціал, рашисти продовжують формувати і переміщати резерви з глибини території Росії до кордону України.

"У зв'язку з великими безповоротними та санітарними втратами особового складу (зокрема і командної ланки) у збройних силах російської федерації призупинено планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків та сержантів.

Військово-політичне керівництво російської федерації здійснює агресивну пропагандистську діяльність спрямовану на військовослужбовців збройних сил республіки білорусь, щодо необхідності військового вторгнення на територію України", - повідомили в Генштабі.

Ворожа авіація продовжує ракетно-бомбовими ударами руйнувати об'єкти інфраструктури на території України в Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Окупанти продовжують активно використовувати аеродромну мережу Білорусі.