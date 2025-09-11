ua en ru
Контрастная погода в Украине: где завтра будет жара, а где - похолодание

Четверг 11 сентября 2025 12:59
Контрастная погода в Украине: где завтра будет жара, а где - похолодание Фото: синоптик дала прогноз на 12 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 12 сентября, в Украине ожидается контрастная погода с резкими перепадами температур: от прохладных районов на западе до значительно более теплых в центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, дожди пройдут только в западных областях, тогда как север, центр, восток и юг страны останутся в сухой воздушной массе.

Как пояснила синоптик, антициклон на северо-востоке блокирует проникновение влажной атлантической воздушной массы, из-за чего дожди "застряли" на западе.

Температура воздуха распределится интересно.

В восточных областях и прибрежных районах днем ожидается +22...+24 градуса. Центральные области прогреются до +24...+28 градусов, однако в Винницкой области местами +20...+23 градуса.

На юге температура также будет колебаться от +24 до +28 градусов, но на юге Одесской области будет свежее от +22 до +26 градусов.

На севере днем прогнозируют +24...+27 градусов, но на Житомирщине и Сумщине местами +19...+22 градуса.

Наиболее интересная температурная картина ожидается на западе - полоса прохлады протянется от Волыни, Ривненщины через Тернопольскую, Хмельницкую и Ивано-Франковскую области до Черновицкой области, где воздух прогреется лишь до +16...+19 градусов.

В то же время на Закарпатье и некоторых районах Львовщины ожидается +23...+25 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра дождей не предвидится, но небо будут прикрывать облака из-за близости неустойчивой западной влажной воздушной массы.

Днем в столице ожидается +23 градуса, однако из-за облачности ощущения будут более прохладные.

Контрастная погода в Украине: где завтра будет жара, а где - похолодание

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украине наступает метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.

Кроме того, метеорологи зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.

А представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала, какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозков.

