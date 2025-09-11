Контрастная погода в Украине: где завтра будет жара, а где - похолодание
В пятницу, 12 сентября, в Украине ожидается контрастная погода с резкими перепадами температур: от прохладных районов на западе до значительно более теплых в центре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По ее прогнозу, дожди пройдут только в западных областях, тогда как север, центр, восток и юг страны останутся в сухой воздушной массе.
Как пояснила синоптик, антициклон на северо-востоке блокирует проникновение влажной атлантической воздушной массы, из-за чего дожди "застряли" на западе.
Температура воздуха распределится интересно.
В восточных областях и прибрежных районах днем ожидается +22...+24 градуса. Центральные области прогреются до +24...+28 градусов, однако в Винницкой области местами +20...+23 градуса.
На юге температура также будет колебаться от +24 до +28 градусов, но на юге Одесской области будет свежее от +22 до +26 градусов.
На севере днем прогнозируют +24...+27 градусов, но на Житомирщине и Сумщине местами +19...+22 градуса.
Наиболее интересная температурная картина ожидается на западе - полоса прохлады протянется от Волыни, Ривненщины через Тернопольскую, Хмельницкую и Ивано-Франковскую области до Черновицкой области, где воздух прогреется лишь до +16...+19 градусов.
В то же время на Закарпатье и некоторых районах Львовщины ожидается +23...+25 градусов.
Погода в Киеве
В столице завтра дождей не предвидится, но небо будут прикрывать облака из-за близости неустойчивой западной влажной воздушной массы.
Днем в столице ожидается +23 градуса, однако из-за облачности ощущения будут более прохладные.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украине наступает метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.
Кроме того, метеорологи зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.
А представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала, какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозков.