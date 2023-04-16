Корупція перешкоджає формуванню боєздатної російської армії, - ISW
Тотальна корупція є однією з головних перешкод на шляху формування в РФ боєздатної армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Так, російська влада засудила начальника військового складу Чечні Івана Попова до 1,5 років позбавлення волі за розтрату. Повідомляється, що він у період із грудня 2021 року по 23 червня 2022 року вкрав та перепродав боєприпасів та спеціального обмундирування на суму 153 тисячі доларів. На думку експертів ISW, таких випадків у армії РФ багато.
Незважаючи на це, російська влада продовжує створювати нові військові формування та використовує всі доступні методи для збільшення та прискорення призову на військову службу. Так, Астраханський обласний військкомат 15 квітня розпочав формування нового контрактного підрозділу "Лотос".
Ключові висновки ISW:
- Правляча партія РФ "Єдина Росія" оголосила про намір завербувати російських військовослужбовців, які служили в Україні, як кандидати на виборах у 2023 та 2024 роках.
- Російські сили провели обмежені наземні атаки в районі Кремінної та, можливо, готуються до оборони території на Куп'янському напрямі.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та біля Авдіївки.
- Окупанти продовжили оборонні операції на півдні України.
- ФСБ, ймовірно, причетна до зусиль щодо переслідування української молоді на окупованих територіях у контрпартизанських цілях.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі хоче оприлюднити документи щодо російської корупції в Європарламенті.
Нагадаємо, 9 грудня прокуратура Бельгії заявила про початок розслідування можливої корупції, пов'язаної з неназваною державою Перської затоки, де підозрюються помічники та члени Європарламенту.
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