"Контракты нужно соблюдать". Германия и Франция не будут платить за газ в рублях

Германия и Франция не будут платить за российских газ в рублях. Европейские страны считают, что российская сторона должна соблюдать контракты, в которых не прописана оплата в этой валюте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.
"Контракты должны соблюдаться, все стороны, которые я слышал, согласны с этим", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
Он уточнил, что для Германии и Франции крайне важно, чтобы все условия контрактов соблюдались.
"Для нас важно дать сигнал: мы не позволим Путину нас шантажировать", - добавил он.
Такой же точки зрения придерживается министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Договоры в евро должны быть оплачены в евро и будут оплачиваться в евро", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все расчеты за газ с европейскими странами должны перевести в рубли. По его словам, для этого покупателям предлагается открыть рублевые счета в российских банках.
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