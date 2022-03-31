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"Контракти треба виконувати". Німеччина і Франція не платитимуть за газ у рублях

Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Німеччина і Франція не будуть платити за російських газ в рублях. Європейські країни вважають, що російська сторона повинна дотримуватися контрактів, в яких не прописана оплата в цій валюті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

"Контракти повинні дотримуватися, всі сторони, які я чув, згодні з цим", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Він уточнив, що для Німеччини і Франції вкрай важливо, щоб всі умови контрактів дотримувалися.

"Для нас важливо дати сигнал: ми не дозволимо Путіну нас шантажувати", - додав він.

Такої ж точки зору дотримується міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

"Договори в Євро повинні бути оплачені в євро і будуть оплачуватися в євро", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким всі розрахунки за газ з європейськими країнами повинні перевести в рублі. За його словами, для цього покупцям пропонується відкрити рублеві рахунки в російських банках.

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