Контракт на транзит газу з РФ через Україну не буде продовжено. Але є нюанси

За словами співрозмовника, детально питання про транзит газу у 2025 році не розглядалося на зустрічі глави уряду України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Як повідомили виданню у прес-службі Кабміну, на запитання Фіцо "чи буде продовжено контракт?" український прем'єр заявив колезі, що чинний транзитний контракт із "Газпромом", який закінчується цього року, не може бути продовжений.

"Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року, ми не збираємось домовлятися з росіянами та продовжувати контракт. Про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу", - повідомили в прес-службі.

"Для продовження транзиту можлива опція, коли словацька компанія сама орендує потужності української ГТС. У цьому випадку транзит газу може бути продовжений і після 2024 року. Але це поки що тільки припущення", - зазначив співрозмовник видання.

В Операторі ГТС України РБК-Україна повідомили, що на сьогоднішній день офіційних запитів щодо транспортування природного газу у 2025 році від словацької сторони до ОГТСУ не надходило.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що постачання російського газу через Україну може бути збережено.

"Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це хороша новина", - заявив Фіцо у Facebook після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Ужгороді.

Газовий контракт

Поточну транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладено наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Незважаючи на війну, Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн. кубометрів на добу.

При цьому Україна не планує продовжувати транзитний контракт із "Газпромом", який закачується у грудні 2024 року.