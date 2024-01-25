Контракт на транзит газа из РФ через Украину не будет продлен. Но есть нюансы

По словам собеседника, детально вопрос о транзите газа в 2025 году не рассматривался на встрече главы правительства Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Как сообщили изданию в пресс-службе Кабмина, на вопрос Фицо "будет ли продлен контракт?" украинский премьер заявил коллеге, что действующий транзитный контракт с "Газпромом", который заканчивается в текущем году, не может быть продлен.

"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт. О чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - сообщили в пресс-службе.

"Для продления транзита возможна опция, когда словацкая компания сама арендует мощности украинской ГТС. В этом случае, транзит газа может быть продолжен и после 2024 года. Но это пока только предположение", - отметил собеседник издания.

В Операторе ГТС Украины РБК-Украина сообщили, что на сегодняшний день официальных запросов по транспортировке природного газа в 2025 году от словацкой стороны в ОГТСУ не поступало.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки российского газа через Украину могут быть сохранены.

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость", - заявил Фицо в Facebook после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде.

Газовый контракт

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия. Текущий объем транзита составляет 42 млн кубометров в сутки.

При этом Украина не планирует продлевать транзитный контракт с "Газпромом", который закачивается в декабре 2024 года.