Контрактники зможуть обирати, де пройти ВЛК, - Міноборони
Добровольці, котрі хочуть служити в українському війську за контрактом, зможуть самостійно обирати місце проходження ВЛК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко.
За словами чиновниці, майбутні контрактники зможуть обирати, де пройти ВЛК, завдяки Резерв+.
Раніше медогляд був прив’язаний лише до місця обліку. Зараз у добровольців є три варіанти для проходження ВЛК.
Тепер громадяни, які планують підписати контракт, можуть обрати локацію ВЛК:
- за місцем обліку, як і раніше;
- за місцем проживання;
- на базі майбутньої військової частини.
"Це допоможе заощадити час тим, хто стоїть на військовому обліку в одному місці, а проживає в іншому. Для цього достатньо оновити Резерв+ до останньої версії", - зазначила Черногоренко.
Реформа ВЛК
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні стартувала реформа ВЛК, яка передбачає оформлення постанов в електронному вигляді. Так, з 1 квітня 2025 року цей процес стане обов'язковим для всіх військово-лікарських комісій.
Окрім того, наступний етап реформи відбудеться у співпраці з МОЗ, коли громадяни зможуть проходити ВЛК в будь-якому зручному медичному закладі.
Інформація про проходження комісії буде автоматично передаватися до Міноборони, що дозволить уникнути черг і колапсів на ВЛК.
Також в Україні вже до листопада 2025 року буде впроваджено анонімний розгляд справ ВЛК. Це буде третій етап цифровізації процесу проходження медогляду військовозобов'язаними.
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