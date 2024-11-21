Контрактная служба в ВСУ. Какие сроки и можно ли выбрать специальность

Человек, желающий проходить военную службу по контракту, может самостоятельно выбрать специальность на сайте поиска работы. Подписать контракт можно на 1 год, 3 года, 5 лет или до конца военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг Харьковского ОТЦК и СП майора Олега Щирского для "Объектив TV".

Попасть в ряды Вооруженных Сил Украины можно двумя способами: добровольно по контракту и получив повестку. Основное преимущество службы по контракту - большая вероятность попасть в желаемое подразделение и на желаемую должность.

Можно ли на контракте выбрать специальность

Человек, желающий проходить военную службу по контракту, может самостоятельно выбрать специальность на сайте поиска работы. В частности, на Work.ua, Lobby X и других.

"Размещено более 10 тысяч вакансий, где вы сможете выбрать специальность, затем связаться с рекрутерами этой воинской части. И дальше этот процесс будет контролироваться этой воинской частью", - сообщил Щирский.

Кроме этого, военнообязанный может обратиться в Центры рекрутинга украинской армии. На базе ЦПАУ созданы уже 44 центра.

По словам Щирского, если человек успешно прошел собеседование с представителями Центра рекрутинга или воинской части, он получит письменное согласие. После прохождения ВВК и сбора всех необходимых документов военнообязанный должен оформить личное дело. Затем ему необходимо будет пройти еще один отбор в областном ТЦК.

Военная часть или учебный центр

Человека, успешно прошедшего все эти этапы, отправят в воинскую часть или в учебный центр. Непосредственно в воинскую часть направить могут только контрактников, которые служили менее 10 лет назад. В частности, на той же специальности, которую выбрали сейчас.

Молодежь до 25 лет и военнообязанных, которые вообще не проходили военную службу, сначала направляют в учебные центры.

"В учебном центре они проходят базовую военную подготовку, сейчас 1,5 месяца. И после этого они уже проходят профессиональную подготовку, в зависимости от того, какая специальность была выбрана. Ну и люди уже направляются в воинскую часть, где они будут продолжать свою военную службу ", - заявил Щирский.

Сроки военной службы

Кроме специальности люди могут выбрать и срок военной службы. Молодежь от 18 до 25 лет может подписать контракт на 1 год. Однако для других желающих минимальный срок службы - 3 года. Также контракт можно подписать и на пять лет, и до конца военного положения.

По словам Щирского, как только срок контракта истечет - человек может демобилизоваться в тот же день. Соответствующий указ подписывает командир воинской части.