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Контрактами предусмотрены доллары или евро. Шольц отреагировал на требование РФ платить за газ рублями

Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение России продавать газ за рубли.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление политика по мотивам саммита НАТО.

Немецкий лидер заявил о приверженности заключенным с РФ контрактам. По словам Шольца, подписанные Германией соглашения предполагали расчет в долларах и евро.

"В договорах речь идет о других валютах, о евро и долларах. В большинстве случаев там указаны евро или доллар. Это исходные пункты, от которых мы должны отталкиваться", - сказал канцлер.

Накануне Владимир Путин поручил срочно перевести расчеты за российский газ в рубли. Такое решение будет касаться "недружественных стран".

Напомним, что экс-министр финансов Украины Игорь Уманский назвал оплату рублями попыткой РФ нивелировать санкции.

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Российская ФедерацияГерманияКурс рубляГазОлаф Шольц