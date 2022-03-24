Контрактами предусмотрены доллары или евро. Шольц отреагировал на требование РФ платить за газ рублями

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение России продавать газ за рубли.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление политика по мотивам саммита НАТО.
Немецкий лидер заявил о приверженности заключенным с РФ контрактам. По словам Шольца, подписанные Германией соглашения предполагали расчет в долларах и евро.
"В договорах речь идет о других валютах, о евро и долларах. В большинстве случаев там указаны евро или доллар. Это исходные пункты, от которых мы должны отталкиваться", - сказал канцлер.
Накануне Владимир Путин поручил срочно перевести расчеты за российский газ в рубли. Такое решение будет касаться "недружественных стран".
Напомним, что экс-министр финансов Украины Игорь Уманский назвал оплату рублями попыткой РФ нивелировать санкции.
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