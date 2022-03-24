Контрактами передбачені долари або євро. Шольц відреагував на вимогу РФ платити за газ рублями

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував рішення Росії продавати природний газ за рублі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ політика за мотивами саміту НАТО.
Німецький лідер заявив прихильність укладеним із РФ контрактам. За словами Шольца, підписані Німеччиною угоди передбачали розрахунок у доларах і євро.
"У договорах ідеться про інші валюті, про євро та долари. У більшості випадків там вказані євро або долар. Це вихідні пункти, від яких ми повинні відштовхуватися", – сказав канцлер.
Напередодні Володимир Путін доручив терміново перевести розрахунки за російський газ на рублі. Таке рішення стосуватиметься "недружніх країн".
Нагадаємо, що екс-міністр фінансів України Ігор Уманський назвав оплату рублями спробою РФ нівелювати санкції.
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