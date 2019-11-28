Без контракта российский газ на украинской территории будет считаться бесхозным

Фото: коллаж (РБК-Украина)

По словам Витренко, это официальная позиция украинского законодательства

Если российский газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то "Нафтогаз" не может и не будет перекрывать вентили, прекращая поток газа. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, это официальная позиция украинского законодательства.

"Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа. Но при этом украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления", - сказал Витренко.

Он отметил, что газ будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ "неопределенного собственника".

"Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить", - сказал исполнительный директор НАК.

В то же время он заявил, что таким действием Украина покажет, что никогда не воровала газ.

"Мы говорим о том, что если будет заходить газ без документального оформления, то есть непонятно чей, то Украина вместо того, чтобы этот газ потребить или кому-то отдать, будет его надежно хранить. Весь, целиком. Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами", - сказал Витренко.

Напомним, газовый вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина 25 декабря. Как отметил Зеленский, нужно договориться о новом долгосрочном газовом контракте, поскольку это вопрос энергетической безопасности всей Европы.

Как заявил российский президент Владимир Путин, его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в основном касался газового контракта.