Контракт замість суду: десантники взяли в полон росіянина, що пішов воювати з СІЗО

Наразі вже було чимало підтверджень, що росіяни беруть мобілізаційний ресурс серед ув’язнених. Одним з таких підтверджень став і військовополонений Олексій Швартцман.

"Тепер стало відомо, що вони не гребують набирати "новобранців" серед тих, які тільки потрапили за стіни СІЗО, не чекаючи кінця слідчих дій та вироку суду. Саме така "жертва" чекістської влади РФ потрапила в полон воїнам 95 бригади ДШВ", - розповіли десантники.

Як стало відомо співробітникам військової контррозвідки СБУ, полонений мав відповідати перед законом за навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, але його змусили підписати контракт зі 104 гвардійським десантно-штурмовим полком, звідки він вже потрапив у полон.

"Командири говорили, що все буде добре. Обманули нас. Сказали, що війни, як такої, немає. "Пташки", тільки "пташки", лише окопатися і сидіти. Постійно погрожували "обнулити" нас, тобто вбити", - скаржиться російський військовополонений.

Також, як стало відомо, у російській армії є роти Z, куди поранених замість госпіталізації відправляли воювати далі.