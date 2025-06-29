Контракт вместо суда: десантники взяли в плен россиянина, который пошел воевать из СИЗО

Российское командование бросает на войну даже тех, кто еще не дождался приговора. Один из таких "новобранцев" попал в плен к украинским десантникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отделение коммуникаций 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ 29 июня.
Сейчас уже было немало подтверждений, что россияне берут мобилизационный ресурс среди заключенных. Одним из таких подтверждений стал и военнопленный Алексей Швартцман.
"Теперь стало известно, что они не гнушаются набирать "новобранцев" среди тех, которые только попали за стены СИЗО, не дожидаясь конца следственных действий и приговора суда. Именно такая "жертва" чекистской власти РФ попала в плен воинам 95 бригады ДШВ", - рассказали десантники.
Как стало известно сотрудникам военной контрразведки СБУ, пленный должен был отвечать перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но его заставили подписать контракт со 104 гвардейским десантно-штурмовым полком, откуда он уже попал в плен.
"Командиры говорили, что все будет хорошо. Обманули нас. Сказали, что войны, как таковой, нет. "Птички", только "птички", только окопаться и сидеть. Постоянно угрожали "обнулить" нас, то есть убить", - жалуется российский военнопленный.
Также, как стало известно, в российской армии есть роты Z, куда раненых вместо госпитализации отправляли воевать дальше.
Напомним, как ранее сообщалось, Россия вербует на фронт около 10 тысяч человек ежемесячно. В отдельном материале РБК-Украина писало, за какие обещания россияне идут на поле боя и какая основная причина для подписания контракта с армией.
Заметим, что на днях военные ВСУ взяли в плен еще одного гражданина Китая, который воевал в составе российской армии. Им оказался 24-летний Ван Ву.
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