Контракт із ЗСУ тепер можна підписати після 60 років: Рада ухвалила закон

"Закон надає особам 60+ років право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби", - пояснив Костенко.

За його словами, таким чином досвідчені фахівці зможуть допомагати на небойових і спеціалізованих посадах.

"Примусу немає - тільки мотивовані, професійні добровольці", - уточнив нардеп.

При цьому, згідно з текстом закону, ті, хто висловив бажання підписати контракт, повинні мати відповідний стан здоров'я і пройти необхідну медичну перевірку.

Ще два закони, які стосуються оборони

Також Костенко уточнив, що Рада ухвалила закон №13353, який закріплює назву ЦСО "А" (Альфа) і встановлює чисельність підрозділу на рівні 10 тисяч осіб.

Ще один закон, який ухвалив парламент, стосується відновлення справедливості для інструкторів у вищих військових навчальних закладах. Йдеться про те, що вони досі не отримували доплати на відміну від інструкторів у навчальних центрах.

Такими інструкторами у вишах часто були ветерани та поранені. Закон дає їм стимул готувати майбутній офіцерський корпус.