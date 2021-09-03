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Не контракт с "Газпромом": в "Нафтогазе" назвали лучшую гарантию транзита через Украину

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 00:56
Не контракт с "Газпромом": в "Нафтогазе" назвали лучшую гарантию транзита через Украину Фото: Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Стало известно о лучшей гарантии транзита газа через Украину. О ней рассказал председатель правления НАК “Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юрия Втренко в программе "Право на власть".

По словам Витренко, Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа через Украину еще на 10 лет. Однако этот контракт - это не лучшая гарантия для нашей страны.

"Лучшая гарантия - это контракты с европейскими компаниями", - заявил Витренко.

Также он отметил, что скоро состоятся переговоры по этому вопросу.

"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в Европейские суды", - отметил Витренко.

Напомним, что США введут санкции против России за "Северный поток-2", если РФ будет использовать газопровод как геополитическое оружие. Об этом рассказал Витренко.

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Газ Нафтогаз Украины
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