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Витренко назвал условие введения санкций США против России за "Северный поток-2"

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 00:39
Витренко назвал условие введения санкций США против России за "Северный поток-2" Фото: Юрий Витренко, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины" (facebook.com/YVitrenko)
Автор: Наталья Скороход

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал условие введения санкций США против России за"Северный поток-2". Об этом шла речь в прямом эфире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юрия Втренко в программе "Право на власть".

По словам Витренко, во время визита Владимира Зеленского в США, Украина заручилась гарантиями введение санкций против России за "Северный поток-2". Санкции будут введены, если возникнут проблемы с украинским транзитом и если Россия будет использовать газопровод как геополитическое оружие.

Однако Витренко считает, что Украине нужны не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит газа через Украину.

"А вот если таких компаний не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, то вот тогда должны быть санкции. Это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие", - отметил Витренко.

Напомним, что Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" с США в рамках нормандского формата. Об этом рассказал Ермак.

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Северный поток-2
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