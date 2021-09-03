Не контракт з "Газпромом": у "Нафтогазі" назвали найкращу гарантію транзиту через Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юрія Втренко у програмі "Право на владу" .

За словами Вітренко, Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу через Україну ще на 10 років. Проте цей контракт - це не найкраща гарантія для нашої країни.

"Найкраща гарантія - це контракти з європейськими компаніями", - заявив Вітренко.

Також він зазначив, що скоро відбудуться переговори щодо цього питання.

"Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які мають організувати німці. Ми на цих переговорах будемо говорити з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо в Європейські суди", - зазначив Вітренко.