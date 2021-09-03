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Не контракт з "Газпромом": у "Нафтогазі" назвали найкращу гарантію транзиту через Україну

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 00:56
Не контракт з "Газпромом": у "Нафтогазі" назвали найкращу гарантію транзиту через Україну Фото: Юрій Вітренко, голова правління НАК “Нафтогаз України" (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Стало відомо про найкращу гарантію транзиту газу через Україну. Про неї розповів голова правління НАК “Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юрія Втренко у програмі "Право на владу".

За словами Вітренко, Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу через Україну ще на 10 років. Проте цей контракт - це не найкраща гарантія для нашої країни.

"Найкраща гарантія - це контракти з європейськими компаніями", - заявив Вітренко.

Також він зазначив, що скоро відбудуться переговори щодо цього питання.

"Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які мають організувати німці. Ми на цих переговорах будемо говорити з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо в Європейські суди", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, що США введуть санкції проти Росії за "Північний потік-2", якщо РФ буде використовувати газопровід як геополітичну зброю. Про це розповів Вітренко.

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Газ Нафтогаз України
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