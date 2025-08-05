Контракт десятиліття: Японія побудує для Австралії військові кораблі на мільярди доларів

Передбачається, що підписання контрактів відбудеться вже наступного року. Угоди будуть підписані між Mitsubishi Heavy Industries, австралійським та японським урядами.

Усього буде замовлено 11 фрегатів, три з яких збудують у Японії. Японська компанія зробила свою пропозицію привабливішою, запропонувавши Канберрі локалізувати виробництво інших кораблів у Австралії. Перший з одинадцяти запланованих фрегатів буде збудовано у 2029 році, а його введення в експлуатацію планується на 2030 рік.

Раніше повідомлялось, що японський уряд активно намагається схилити Австралію до придбання фрегатів Mogami. Очевидно, у Токіо змогли довести Канберрі переваги свого військового корабля, зокрема запропонувавши локалізацію виробництва.

Що відомо про кораблі класу Mogami

Повна водотоннажність фрегатів класу Mogami – близько 5500 тон, довжина корпусу – 132,5 метра, ширина – 16,3 метра. Кораблі оснащені комбінованою дизель-газотурбінною енергетичною установкою, завдяки якій корабель розвиває швидкість понад 30 вузлів.

Зазначається, що для корабля з такою великою водотоннажністю чисельність екіпажу відносно низька – 90 осіб. Це стало можливо за рахунок високого рівня автоматизації на борту.

Дальність плавання Mogami збільшена до 10 тисяч морських миль. Система вертикального пуску розрахована на 32 протикорабельні, чи зенітні ракети. На борту також може базуватися один багатоцільовий вертоліт, а також різні підводні безпілотні апарати протимінної боротьби.