Британія та Австралія підписали масштабний договір про будівництво підводних човнів
Австралія та Британія підписали масштабний договір щодо зміцнення співпраці у сфері розробці та виробництві атомних підводних човнів. Договір діятиме 50 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Новий договір став продовженням пакту AUKUS, що був укладений Австралією, Британією та США у 2021 році.
Документ підписали міністр оборони Австралії Річард Марлес та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в в місті Джилонг, штат Вікторія.
Новий договір повинен забезпечити Австралію атомними ударними підводними човнами протягом наступного десятиліття, щоб протистояти амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Договір Джилонг дозволить всебічну співпрацю щодо проектування, будівництва, експлуатації, підтримки та утилізації наших підводних човнів", – йдеться у заяві.
Договір є "зобов’язанням на наступні 50 років двосторонньої оборонної співпраці між Великою Британією та Австралією в рамках першого рівня AUKUS".
Зазначається, що двосторонній договір стане основою програм розвитку підводних човнів двох союзників і, як очікується, гарантуватиме інвестиції на рівні 27,1 млрд доларів у вигляді експорту протягом наступних 25 років.
Що відомо про AUKUS
AUKUS – це найбільший оборонний проект Австралії в історії, і Канберра зобов’язалася витратити 368 млрд австралійських доларів протягом трьох десятиліть на цю програму, що включає мільярди доларів інвестицій у виробничу базу США.
На першому етапі Вашингтон має продати Австралії партію підводних човнів класу Virginia. Перші мають поступити на початку 2030-х років.
Пізніше Велика Британія та Австралія спільно розроблятимуть і будуватимуть нову модель атомних підводних човнів під назвою SSN-Aukus, перші з яких мають бути готові на початку 2040-х років.
Водночас, Пентагон розпочав перегляд цього пакту, оскільки адміністрація Дональда Трампа прагне перекласти більше відповідальності на союзників та гарантувати достатність власного парку військових кораблів США.
Мета перегляду - забезпечити, щоб союзники робили більший внесок у колективну безпеку, а оборонно-промислова база Америки могла задовольнити внутрішні потреби.
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