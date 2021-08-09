Контрафакт на 20 млн гривень. В ДФС розповіли про подробиці обшуків на United Tobacco

З початку 2021 року податкова міліція вилучила понад 800 тисяч незаконно виготовлених пачок контрафактних тютюнових виробів вартістю близько 20 млн грн одного із найбільших українських виробників. Ці цигарки виготовлені поза обліком, реалізовані через мережі Duty free та з підробленими акцизними марками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної фіскальної служби Вадима Мельника під час прес-брифінгу у понеділок, 9 серпня.

За даними РБК-Україна, мова йде про компанію United Tobacco, виробництво якої розташоване у Жовтих Водах.

В межах кримінального провадження співробітники ДФС викрили підприємство в умисному ухиленні від сплати податків.

Також встановлено факти реалізації законно виготовлених сигарет за готівку поза обліком, та з подальшим документальним відображенням їх реалізації на підприємства, що мають ознаки ризиковості.

Як повідомив голова ДФС під час брифінгу, на підставі ухвал суду у період з 5 серпня 2021 року та по теперішній час, ДФС проводить санкціоновані обшуки у складських та офісних приміщеннях на території Запорізької та Дніпропетровської областях, в тому числі на територіях виробництв, з метою документування злочинної схеми, здобуття доказів та призупинення виготовлення контрафактних сигарет.

Протягом останніх півроку у межах своїх повноважень Державна фіскальна служба України побудувала системну роботу з... Posted by Вадим Мельник on Monday, August 9, 2021

6 серпня група невстановлених осіб розпочала блокування роботи співробітників ДФС. При спробі дістатися місця проведення слідчих дій відбулися факти перешкоджання зі сторони групи агресивно налаштованих осіб.

"Шалений спротив зі сторони службових осіб заводу та групи невстановлених осіб, зайвий раз підтверджують, що порушникам є що приховувати", - підкреслив голова ДФС.

Наразі робота слідчих розблокована. В ході проведення вказаних обшуків вже виявлено та розглядається питання про вилучення первинних фінансово-господарських документів, чорнових записів, спеціального устаткування, понад 90 тонн тютюну невстановленого походження.

"Податкова міліція ДФС й надалі буде спрямовувати всі зусилля з протидії діяльності з виготовлення контрафактної продукції та детінізації економіки. У боротьбі з чорним ринком будемо ми діяти рішуче та жорстко, але виключно в межах закону", - зазначив Вадим Мельник.