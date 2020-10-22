Из-за контрабанды сигарет бюджет страны потерял в этом году 4,5 млрд, - Холловей

В августе 2020 уровень контрабанды сигарет достиг 6,9%. Это означает, что только за 8 месяцев 2020 года украинский бюджет уже потерял 4,5 млрд грн доходов.

Об этом заявил генеральный директор JTI Украина Пол Холловей на совместной пресс-конференции с руководителем ГФС Сергеем Солодченко и зампредседателем Госпогранслужбы Украины Владимиром Никифоренко, прошедшей в "Интерфакс-Украина".

Как отметил Холловей, это серьезная проблема для легального бизнеса, так как производители теряют долю рынка из-за нелегальных производителей и контрабандистов. В то время как 75-80% стоимости сигарет составляют налоги, которые производители нелегальных сигарет не платят.

"Одной из основных причин существования нелегального рынка сигарет является соотношение между ценой на сигареты и покупной способностью граждан. На данный момент стоимость табачных изделий составляет до 25% от ежедневного заработка потребителя. Чем больше будут расти цены на табачные изделия, тем больше это будет способствовать росту незаконного оборота табачных изделий. И будет увеличиваться количество потребителей, которые покупают незаконные табачные изделия", - заявил он.

По его мнению, для того, чтобы доля нелегальной табачной продукции уменьшилась на рынке Украины, и производители, и представители власти должны объединить усилия.

Именно поэтому создана широкая платформа - сайт "Ні контрабанді", целью которого станет донесение к обществу информации о том, в чем именно заключается проблема незаконного оборота табачных изделий.

"Сайт, который мы только что запустили - это только первый шаг из ряда мероприятий, которые мы будем проводить для того, чтобы общество понимало важность этой проблемы. Мы рассчитываем, что со временем к нам присоединятся и другие государственные учреждения, предприятия и члены гражданского общества", - подчеркнул генеральный директор JTI Украина.

В свою очередь и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко отметил, что проблема контрабанды сигарет остается актуальной вследствие сверхприбыльности незаконного перемещения табачной продукции.

"В текущем году органы ГФС изъяли 11,5 млн пачек табачных изделий и 164 тонн табака на сумму примерно 467 млн гривен", - заявил он.

Заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко также отметил, что его ведомство проводит системную работу по противодействию противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением через государственную границу Украины табачных изделий и изготовлением контрафактных сигарет.

"Наши оперативники отслеживают эти элементы трансграничной организованной преступности. У нас только погранслужбой в этом году задержано более 12 миллионов пачек сигарет. МВД уже выступило инициатором введения усиление ответственности за контрабанду. Например, наши соседи румыны могут привлечь к ответственности и с серьезными юридически-правовыми последствиями. Речь идет об уголовной ответственности, и за 10 ящиков сигарет можно получить 5 лет тюрьмы", - подчеркнул он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина находится в ТОП-5 поставщиков контрабандных и контрафактных сигарет в ЕС. В 2019-м году в Евросоюз из Украины поставили 2,4 миллиарда сигарет, каждая 18-я сигарета - нелегальная.