Через контрабанду сигарет бюджет країни втратив цього року 4,5 млрд, - Холловей

У серпні 2020 рівень контрабанди сигарет досяг 6,9%. Це означає, що тільки за 8 місяців 2020 року український бюджет вже втратив 4,5 млрд грн доходів.

Про це заявив генеральний директор JTI Україна Пол Холловей на спільній прес-конференції з керівником ДФС Сергієм Солодченко і заступником голови Держприкордонслужби України Володимиром Никифоренко, що пройшла в "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Холловей, це серйозна проблема для легального бізнесу, оскільки виробники втрачають частку ринку через нелегальних виробників і контрабандистів. Водночас 75-80% вартості сигарет складають податки, які виробники нелегальних сигарет не платять.

"Однією з основних причин існування нелегального ринку сигарет є співвідношення між ціною на сигарети і покупною здатністю громадян. На цей час вартість тютюнових виробів становить до 25% від щоденного заробітку споживача. Чим більше будуть рости ціни на тютюнові вироби, тим більше це буде сприяти зростанню незаконного обігу тютюнових виробів. І буде збільшуватися кількість споживачів, які купують незаконні тютюнові вироби", - заявив він.

На його думку, для того, щоб частка нелегальної тютюнової продукції зменшилася на ринку України, і виробники, і представники влади повинні об'єднати зусилля.

Саме тому створена широка платформа - сайт "Ні контрабанді", метою якого стане донесення до суспільства інформації про те, в чому саме полягає проблема незаконного обігу тютюнових виробів.

«Сайт, який ми тільки що запустили - це тільки перший крок із низки заходів, які ми будемо проводити для того, щоб суспільство зрозуміло важливість цієї проблеми. Ми розраховуємо, що з часом до нас приєднаються і інші державні установи, підприємства та члени громадянського суспільства», - підкреслив генеральний директор JTI Україна.

Своєю чергою в.о. голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко зазначив, що проблема контрабанди сигарет залишається актуальною внаслідок надприбутковості незаконного переміщення тютюнової продукції.

"У поточному році органи ДФС вилучили 11,5 млн пачок тютюнових виробів та 164 тонн тютюну на суму приблизно 467 млн гривень", - заявив він.

Заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Никифоренко також зазначив, що його відомство проводить системну роботу з протидії протиправній діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням через державний кордон України тютюнових виробів і виготовленням контрафактних сигарет.

"Наші оперативники відстежують ці елементи транскордонної організованої злочинності. У нас тільки прикордонною службою в цьому році затримано понад 12 мільйонів пачок сигарет. МВС вже виступило ініціатором введення посилення відповідальності за контрабанду. Наприклад, наші сусіди румуни можуть притягнути до відповідальності з серйозними юридично-правовими наслідками. Йдеться про кримінальну відповідальність, і за 10 ящиків сигарет можна отримати 5 років в'язниці", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна знаходиться в ТОП-5 постачальників контрабандних і контрафактних сигарет в ЄС. У 2019-му році в Євросоюз з України поставили 2,4 мільярда сигарет, кожна 18-я сигарета - нелегальна.