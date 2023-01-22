Контрабандисти людей почали вербувати росіян-капітанів для переправлення мігрантів

У звіті італійської неурядової організації Arci Porco Rosso та некомерційної організації Borderline Europe, як пише Guardian, відзначається подвоєння кількості арештів російських громадян, звинувачених у керуванні суднами, порівняно з 2021 роком. Лише з початку вторгнення Росії в Україну щонайменше 14 росіян були заарештовані італійською поліцією за звинуваченнями в незаконному перевезенні шукачів притулку.

За даними видання, маршрут Туреччина - Італія був створений злочинною мережею турецьких контрабандистів як альтернатива довгому балканському сухопутному маршруту до ЄС. Зазвичай для цього використовуються невеликі швидкі яхти, найчастіше викрадені або орендовані. Наприклад, такими суднами до італійського узбережжя Апулії, Калабрії та Сицилії у 2021 році з турецьких портів Ізмір, Бодрум і Чанаккале прибуло близько 11 тисяч мігрантів.

Спочатку контрабандисти вербували майже виключно українських капітанів.

"Українці були основними у цій справі, будучи досвідченими моряками, які знають, як поводитися з човном. З початком війни українським чоловікам було заблоковано виїзд із країни, що, безсумнівно, стало визначальним фактором у зменшенні кількості українських капітанів", - йдеться у звіті НУО.

Натомість турецькі угруповання почали навчати шукачів притулку водінню човнів, вербуючи турецьких моряків і наймаючи дедалі більше громадян Росії та інших вихідців з колишніх радянських республік.

"У минулому деякі російські громадяни були завербовані контрабандистами для цієї роботи, але це були переважно поодинокі випадки. Після російського вторгнення в Україну, а фактично за кілька місяців до війни ми помітили збільшення кількості російських громадян, залучених для керування цими вітрильними човнами з мігрантами, й їхня участь стала майже систематичною", - розповів адвокат Джанкарло Лібераті.

У разі арешту і судового вироку капітанам човнів для мігрантів загрожує до 15 років ув'язнення. Благодійні організації та юристи кажуть, що більшість росіян, які зараз утримуються в італійських в'язницях, стверджують, що їм довелося втекти зі своєї країни, щоб уникнути мобілізації і не воювати в Україні. Тому вони намагаються обминути депортацію до Росії і просять не повертати їх додому.