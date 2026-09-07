Контрабанда iPhone в Україні скоротилася: дистрибʼютор розповів, що змінилося

Частка iPhone, які офіційно імпортуються та продаються в Україні зі сплатою всіх податків, за останній рік зросла приблизно вдвічі.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів Іван Павлік, генеральний директор компанії "АСБІС-Україна", що є авторизованим дистрибʼютором техніки Apple в Україні.

За оцінками експертів "АСБІС-Україна", восени 2025 року частка авторизованої техніки становила близько 20%, а за підсумками першого півріччя 2026 року наблизилася до 40%.

"Це суттєва зміна ринку. Але водночас близько 60% iPhone все ще продаються поза авторизованим каналом, тому потенціал для подальшої детінізації залишається величезним", - зазначив він.

За оцінками компанії, обсяг неавторизованого ринку техніки може сягати до 1 млрд доларів на рік, а потенційні втрати державного бюджету від несплати ПДВ лише по неофіційних iPhone можуть сягати 5-6 млрд грн.

Держава посилює контроль за ринком

Однією з причин таких змін Павлік називає системнішу увагу до ринку електроніки з боку державних органів - БЕБ, Податкової служби, Митниці.

Подальшу детінізацію ринку техніки експерт повʼязує із запуском системи використання IMEI (унікального номера мобільного пристрою) для контролю обігу засобів звʼязку.

Система передбачає простежуваності смартфона на різних етапах його обігу: внесення IMEI під час митного оформлення, у перспективі - до фіскального чека, а також використання інформації мобільних операторів про активацію пристроїв.

"Ідея полягає в тому, щоб бачити весь шлях смартфона - від перетину кордону до продажу та першої активації в мережі. Це значно ускладнює можливість загубити або навпаки “знайти” неофіційний товар між різними етапами його обігу", - пояснює Павлік.

Новинки швидше потрапляють в Україну

Водночас, за його словами, самими перевірками тіньовий ринок не подолати. Тому дистрибʼютор реалізує чимало проєктів, аби зробити авторизовану техніку безпечнішою та економічно привабливою для покупця. Для цього дистрибʼютор працює над швидкістю поставок, розвитком фінансових програм та іншими проєктами.

Наприклад, ще кілька років тому нова техніка глобальних брендів могла офіційно з’являтися в Україні через два-три місяці після старту на ключових ринках. В останні ж роки зусиллями дистрибʼютора Україна потрапляє у другу хвилю на старті продажів новинок Apple. І це важливо не лише для покупця.

"Чим швидше офіційний продукт виходить на український ринок, тим менше простору залишається для неавторизованих продавців, які використовують період між глобальним та українським стартами", - впевнений Павлік.

Понад половину техніки Apple купують в кредит

Ще одним фактором розвитку авторизованого ринку стала доступність техніки та розвиток фінансових програм.

За даними "АСБІС-Україна", понад 50% продажів техніки Apple сьогодні відбувається з використанням кредитних або партнерських фінансових програм.

До цього додаються trade-in, кешбеки, гарантія виробника та авторизований сервіс.