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Контейнери семи кольорів: в Україні змінять методику роздільного збирання побутових відходів

Фото: в Україні планують змінити методику роздільного збирання побутових відходів (kks.kiev.ua)
Автор: Олександр Білоус

Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури підготувало нову Методику роздільного збирання побутових відходів. Старий наказ 2011 року планується скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з документом, роздільне збирання побутових відходів здійснюється з метою сприяння підготовці побутових відходів до повторного використання, рециклінгу для зменшення кількості побутових відходів, що захоронюються на полігонах

Системи роздільного збирання побутових відходів визначаються місцевим органом влади з урахуванням економічної доцільності.

Контейнери для роздільного збирання відходів

Проектом визначається, що роздільне збирання відходів у населених пунктах здійснюється для таких видів відходів, як папір і картон, пластик, скло, метал. При цьому створюються умови для забезпечення роздільного збирання біовідходів, текстилю, небезпечних відходів у складі побутових та інших видів відходів, що підлягають роздільному збиранню, зокрема відходи деревини, упаковки, електричного та електронного обладнання, батарей та акумуляторів.

Великогабаритні та ремонтні побутові відходи збираються окремо в контейнерах місткістю 8 куб. м і більше, які розташовуються на контейнерних майданчиках та пунктах роздільного збирання побутових відходів, а також за заявкою.

Згідно з проектом, контейнери та пластикові пакети для різних видів побутових відходів мають бути пофарбовані (або мати пофарбовану основну частину чи кришку, або наліпку розмірами 150х450 мм) в такий колір:

  • жовтий - для пластику;
  • зелений - для скла;
  • синій - для паперу та картону;
  • блакитний - для вторинної сировини;
  • коричневий - для біовідходів;
  • сірий - для змішаних побутових відходів;
  • червоний - для небезпечних відходів у складі побутових відходів.

 

Нагадаємо, в Україні багато років намагаються ухвалити закон про систему управління відходами, який запроваджує такі ж правила поводження з відходами, як і у розвинених країнах Європи.

Законопроект запроваджує муніципальне роздільне збирання відходів, створює умови для залучення інвестицій на побудову сміттєпереробних об’єктів, вирішити питання сміттєзвалищ, які забруднюють воду і ґрунти.

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